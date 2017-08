De spanningen tussen Noord-Korea en de VS zijn de voorbije weken hoog opgelopen. Na wederzijdse bedreigingen van Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump, waarschuwde de Noord-Koreaanse leider dat hij het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Zuidzee met raketten zou bestoken. De beslissing daarover stelde hij onlangs nog uit, omdat hij wilde afwachten wat de VS zou doen, zei Kim Jong-un.

De gezamenlijke militaire oefeningen met de VS vinden al meer dan veertig jaar plaats in Zuid-Korea, maar komen dit jaar dus op een wel erg gevoelig moment. China, de belangrijkste bondgenoot en handelspartner van het Noord-Koreaanse regime, probeerde de VS en Zuid-Korea ervan te overtuigen de oefeningen dit jaar te schrappen. Ook Rusland drong daarop aan, maar zonder succes.