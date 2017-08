De foto, waarop de wereldberoemde voetballer achteraan op een jetski te zien is, is niet genomen aan de Spaanse kust, maar tijdens een vrije dag van het Duitse elftal tijdens het WK in Brazilië in 2014.

De controversiële Amerikaanse nieuwssite heeft de foto intussen aangepast naar een afbeelding van migranten, nadat opmerkzame lezers erop gewezen hadden dat het om Podolski ging.

"Breitbart London wil zich graag verontschuldigen bij Mr. Podolski", plaatste de website bij het herwerkte bericht. "Er is geen bewijs dat meneer Podolski lid is van een migrantenbende of gesmokkeld is. We wensen hem alle goeds met zijn recent aangekondigde afscheid van het internationale voetbal."