In India worden echtscheidingen slechts toegestaan in een beperkt aantal omstandigheden, zoals huiselijk geweld of bewezen wreedheid. Wreedheid was volgens de vrouw aan de orde in haar huwelijk. Hoewel ze al vijf jaar getrouwd was, had haar echtgenoot nog steeds geen toilet voorzien en werd ze al die tijd gedwongen om haar gevoeg te doen in de nabijgelegen velden.

De rechter in de noordelijke staat Rajasthan volgde de redenering. Hij stipte aan dat heel wat vrouwen in Indiase dorpen tot zonsondergang moeten wachten om ergens ten velde hun blaas leeg te maken. Dat is niet enkel vernederend, maar brengt ook fysiek lijden met zich mee. "We geven geld uit aan tabak, drank en mobiele telefoons, maar we willen geen toiletten bouwen om de integriteit van onze gezinnen te beschermen", zo citeerde The Times of India uit het vonnis.