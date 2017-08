De USS John McCain was onderweg naar de haven van Singapore voor een routinebezoek toen het omstreeks half twaalf Belgische tijd in aanvaring kwam met de 182 meter lange olietanker. Het oorlogsschip is intussen op eigen kracht onderweg naar de haven van Singapore. Of de tanker schade heeft opgelopen is niet bekend.

De waterwegen rond Singapore behoren tot de drukste en belangrijkste in de wereld. Ongeveer een kwart van alle handel in goederen en olie verloopt via de regio.