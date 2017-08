Hume wil vijfhonderd kilo hoorns te koop aanbieden. De hoorns zijn afkomstig van de circa 1.500 dieren die hij op zijn boerderij in bezit heeft. De neushoorns werden verdoofd toen hun hoorns werden verwijderd.

Dat Hume de hoorns kan verkopen, dankt hij aan een recente wetswijziging waarvoor hij een jarenlange juridische veldslag had gevoerd. Sinds april is het acht jaar oude embargo op de binnenlandse handel in de hoorns opgeheven.

De hoorns zijn zeer in trek in Azië, waar traditionele geneesheren ze ten onrechte helende gaven toedichten. Vietnam is de grootste afnemer van hoorn, en sommigen in Vietnam zien er een afrodisiacum in. Jaarlijks worden duizend neushoorns gedood in Zuid-Afrika, dat 80 procent van de wereldpopulatie op zijn grondgebied heeft.

Hume stelt aan een deel van de vraag tegemoet te kunnen komen met hoorns die op pijnloze wijze zijn verwijderd. Zijn tegenstanders opperen dan weer dat hij de stroperij en de zwarte markt nog groter zal maken.