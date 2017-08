Bij de twee aanslagen in Spanje zijn 13 dodelijke slachtoffers gevallen. Onder hen is ook de 7-jarige jongen Julian Cadman. Dat hebben de familie van het jongetje en de Spaanse autoriteiten nu bevestigd.

Het was lang onduidelijk wat er met het Brits-Australische jongetje was gebeurd. Er was een opsporingsbericht verspreid omdat het jongetje spoorloos was, maar gisteren meldden Spaanse media dat het jongetje levend gevonden zou zijn in een ziekenhuis.

Maar dat bleek dus niet te kloppen, blijkt nu. De kleine Julian blijkt meteen na de aanslag te zijn overleden, terwijl zijn moeder zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Er is gewacht om Julian te identificeren tot de vader vanochtend in Barcelona aankwam om in het mortuarium vast te stellen dat zijn zoontje overleden is. Vervolgens heeft de familie een bericht verspreid waarin bevestigd werd dat Julian helaas is overleden.