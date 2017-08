Honderden mensen aanwezig op nachtelijke wake Las Ramblas

Afgelopen nacht zijn honderden mensen samengekomen op Las Ramblas in Barcelona. De menigte herdacht de slachtoffers van de twee aanslagen in Barcelona en in Cambrils.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

