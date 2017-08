"President Robert Mugabe, vergezeld van de first lady (...) is vanochtend aangekomen aan boord van een vlucht van Air Zimbabwe", bericht ZBC. Sinds Grace Mugabe zich agressief gedroeg tegenover een model op 13 augustus in Johannesburg was er speculatie over waar ze verbleef.

Maar nu is ze dus terug in Zimbabwe met haar echtgenoot Robert Mugabe, die gisteren in Pretoria deelnam aan een regionale top van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC). De Zimbabwaanse dictator brak zijn verblijf in Zuid-Afrika, waar de top vandaag plaatsvindt, vroegtijdig af.

Grace Mugabe, een van de favorieten om haar man van 93 op te volgen in Zimbabwe, is het voorwerp van een klacht wegens slagen en verwondingen in Zuid-Afrika. Ze riep diplomatieke immuniteit in om aan vervolging te ontsnappen en heeft die inmiddels ook gekregen.