De speurders in Spanje concentreren zich meer en meer op de rol van de imam van het stadje Ripoll, waarvan de meeste verdachten afkomstig waren. Hij is mogelijk een van de doden die afgelopen woensdag zijn gevallen bij de ontploffing van een huis in Alcanar, waar de terroristen mogelijk gasbommen probeerden te maken.

In de Spaanse kranten komen inwoners en buren van de imam aan het woord. Sommigen zeggen dat hij van plan geweest zou zijn om naar Marokko terug te keren met zijn familie. Twee mensen vertellen dat de imam de voorbije jaren meermaals naar België gereisd zou zijn of er een tijd gewoond zou hebben. En nog volgens sommige inwoners zou de man gezegd hebben dat hij in België wilde komen wonen.

Er zijn inderdaad aanwijzingen dat de man in ons land geweest is, meer bepaald in Vilvoorde of Diegem. Hij zou daar vorig jaar vertrokken zijn, is ons uit goede bron bevestigd. Spaanse media schrijven dat hij zes maanden in België geweest zou zijn, maar dat kan ons niet bevestigd worden.

De imam, een man van rond de 40, vestigde zich zo'n twee jaar geleden in Ripoll. Door zijn toedoen zouden de jonge terroristen op korte tijd geradicaliseerd zijn, en hij zou aan het hoofd van de terreurcel hebben gestaan. Gisteren voerden de speurders een huiszoeking uit in het appartement van de imam in de stad Ripoll.