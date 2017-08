Ondertussen is het onderzoek in volle gang. Er wordt een tolk ingeschakeld om de hoofdverdachte te ondervragen. Die zou tot nog toe zijn medewerking geweigerd hebben. Hij ligt nog in het ziekenhuis omdat hij een schotwonde heeft aan zijn been.

Bij huiszoekingen in het asielzoekerscentrum en in één of verschillende woningen ,in Turku, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag nog vier andere Marokkanen opgepakt, die contact hadden met de hoofdverdachte. Voor een vijfde man is een internationaal opsporingsbevel verspreid.