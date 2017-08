Duizenden mensen betogen in Boston tegen racisme en haat

Een week na Charlottesville zijn in de Amerikaanse stad Boston duizenden mensen op straat gekomen. Aanleiding was een geplande rechtse "free speech rally". In Charlottesville mondde een racistische optocht vorige week uit in dodelijk geweld. Een vrouw werd toen opzettelijk doodgereden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Duizenden mensen betogen in Boston tegen racisme en haat

Een week na Charlottesville zijn in de Amerikaanse stad Boston duizenden mensen op straat gekomen. Aanleiding was een geplande rechtse "free speech rally". In Charlottesville mondde een racistische optocht vorige week uit in dodelijk geweld. Een vrouw werd toen opzettelijk doodgereden.