Het oorlogsschip vervoerde in juli 1945 in een geheime missie onderdelen van de allereerste atoombom "Little Boy", die op Hiroshima zou vallen, naar het eiland Tinian in de Stille Oceaan. Op 30 juli, op de terugweg van die missie, werd het schip onder vuur genomen door een Japanse onderzeeër. Twee torpedo's raakten doel.

De bemanning had geen tijd meer om een noodsignaal te sturen, het schip zonk binnen de 12 minuten. Van de 1.196 opvarenden konden een 800-tal zich redden. Door enkele misverstanden in de communicatie kwam de reddingsoperatie echter laat op gang. Pas na 5 dagen merkte de bemanning van een bommenwerper bij een routinevlucht als bij toeval de overlevenden op in zee.

De overlevers hadden niks om zich aan vast te klampen en hadden slechts hun reddingsvest om zich in leven te kunnen houden. Van de 800 opvarenden die zich in eerste instantie hadden kunnen redden, bleven uiteindelijk slechts 316 mensen over. De anderen waren overleden door uitputting, uitdroging, verdrinking én niet-aflatende aanvallen van haaien.