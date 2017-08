Dogan Akhanli werd gisteren opgepakt in Granada, waar hij met vakantie was. Volgens zijn advocaat is de arrestatie het gevolg van een verzoek uit Turkije, dat zegt ook de Spaanse politie. Waarvan Akhanli precies beschuldigd wordt, blijft vooralsnog onduidelijk.

Duitse politici reageren verontwaardigd. Ze vermoeden politieke motieven. De auteur schreef in het verleden onder meer over de Armeense genocide en mensenrechtenschendingen. Na een Turkse coup in 1984 zat hij jarenlang in de cel.

In 1991 emigreerde hij naar Duitsland, sinds 2001 is hij Duits staatsburger. In 2010 werd hij tijdens een bezoek aan Istanbul opgepakt voor vermoedelijke betrokkenheid bij een gewapende overval in 1989. Hij werd enkele maanden later vrijgelaten en onschuldig verklaard.