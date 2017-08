Trein ontspoord in India: 10 doden

Bij een groot treinongeval in India zijn zeker 10 doden gevallen en 150 gewonden. De trein waar ze in zaten, ontspoorde op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad New Delhi.

