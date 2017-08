Auto bungelt uit parkeergarage

Vreemd schouwspel in Nottingham in Engeland: een auto bungelt over de rand van een parkeergebouw. Vrijdagnacht is een deel van de gevel van de parking ingestort. Niemand raakte gewond. En geparkeerde auto’s mogen door hun eigenaars afgehaald worden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Auto bungelt uit parkeergarage

Vreemd schouwspel in Nottingham in Engeland: een auto bungelt over de rand van een parkeergebouw. Vrijdagnacht is een deel van de gevel van de parking ingestort. Niemand raakte gewond. En geparkeerde auto’s mogen door hun eigenaars afgehaald worden.