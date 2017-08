Portugal bestaat voor ongeveer twee derden uit bossen, die een totale oppervlakte beslaan van 5,4 miljoen hectaren. Volgens een rapport van het Portugees Instituut voor Agronomie, verbonden met de Universiteit van Lissabon, leggen bosbranden jaarlijks gemiddeld 100.000 hectaren vegetatie in de as sinds 1980.

Datzelfde instituut heeft becijferd dat zeker drie kwart van die branden zijn aangestoken. Vaak onopzettelijk, als gevolg van een weggegooide sigarettenpeuk of een nog smeulende barbecue. Maar ook pyromanie is een veelvoorkomende kwaal in Portugal. De politie heeft al 91 verdachten ondervraagd het voorbije half jaar.

Meer dan 90% van alle bossen in Portugal is privé-eigendom, vaak nog in handen van grootgrondbezitters. Gebied waar de overheid dus nauwelijks vat op heeft. Veel bossen worden niet of slecht onderhouden. Van veel land is niet eens bekend wie het bezit, dus bestraffing van eigenaars is zelden mogelijk.