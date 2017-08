In het overheidsfilmpje houdt een racistische predikant een toespraak waarin hij Afro-Amerikanen, katholieken en vrijmetselaars de schuld geeft van de werkloosheid in de VS. Nadien neemt een professor een van de toehoorders apart om hem te vertellen over de opkomst van de nazi's in Duitsland, en hoe snel een maatschappij haar vrijheid kan verliezen.

"We mogen onszelf nooit laten verdeeld geraken door ras, kleur of origine. In dit land horen we allemaal tot een minderheid (...) Jij hebt het recht om te zijn wie je bent en zeggen wat je denkt, hier heerst vrijheid. Maar daar moeten we aan werken, we moeten elkaars vrijheden bewaken of we verliezen de onze (...) Als we toestaan dat een minderheid haar vrijheid verliest door vervolging of door vooroordeel, bedreigen we onze eigen vrijheid."

Een boodschap uit 1947 die anno 2017 en na Charlottesville nog bijzonder actueel klinkt en veel weerklank vindt op sociale media. In een week tijd is het meer dan 10 miljoen keer bekeken op Facebook en ettelijke keren gedeeld via Twitter.

Bekijk hier het volledige filmpje: