Rik Arnoudt De Spaanse politie is koortsachtig op zoek naar ten minste één voortvluchtige na de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Volgens de informatie die tot nu toe beschikbaar is, weten we dat de terreurcel achter de aanslagen wellicht 12 leden telde. Wie heeft wat gedaan en waar? Hieronder een overzicht.