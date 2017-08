In een interview met The Weekly Standard noemt Bannon het presidentschap van Trump zoals we dat kennen, wel voorbij. "We hebben nog steeds een grote beweging en we zullen iets maken van dit presidentschap. Maat dat presidentschap is voorbij. Het wordt iets anders. Er zullen allerlei soorten gevechten zijn, en er zullen goede en slechte dagen zijn, maar dat presidentschap is voorbij."

Bannon lijkt zijn vertrek uit het Witte Huis dus niet op te nemen als een persoonlijke nederlaag, schrijft The Weekly Standard. Hij vertelt verder nog dat een groot deel van zijn taak in het Witte Huis erin bestond het Republikeinse establishment aan te pakken. "Ik zei, ik zal me focussen op dat establishment. Goed, dat heb ik nodig, antwoordde Trump. Waarop ik hem ervan verzekerde: ik zal er altijd zijn om je bij te staan."

Intussen is duidelijk dat Bannon meteen teruggekeerd is naar zijn oude werkgever Breitbart News. Hij zat er gisteravond al een redactievergadering voor.