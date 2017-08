Terreur is uiterst zeldzaam in Finland. Wel had de veiligheidsdienst Supo in juni het dreigingsniveau verhoogd van 1 (laag) naar 2 (verhoogd) en dat op een schaal van vier. Supo had toen verwezen naar 30 figuren die vanuit Finland naar IS in Syrië zouden zijn getrokken en een verhoging van de propaganda van die terreurgroep in het Fins.

Daarin had IS Finse moslims verweten dat ze deelnamen aan het democratische systeem in Finland. Zich integreren in een westers land is voor IS hetzelfde als "afvalligheid van de islam".

Finland is geen lid van de NAVO en neemt ook niet deel aan de geallieerde militaire operatie tegen IS in Syrië of Irak. In Finland zouden volgens de omroep YLE ongeveer 40.000 tot 60.000 moslims wonen.