"Een droevig ritueel", zo omschrijft Vranckx de dodelijke raid in Barcelona van gisteren. "We zien dat nu al een heel jaar: Londen, Stockholm, Nice en nu Barcelona. Elk doelwit is een doelwit." Nog een terugkerend patroon, is de snelle opeising van IS. "In Syrië begint de paniek te overheersen, het is daar zowat "the last battle". IS wil zijn propaganda tonen door de snelle opeising." Vranckx ziet daarin parallellen met het verleden: denk aan de Comical Ali ten tijde van Saddam Hoessein of de zegeberichten die Hitler vanuit zijn bunker bleef sturen tot de Russische tanks er bij manier van spreken overreden.

Veel mensen hopen dat de aanslagen zullen stoppen eens IS verslagen is, maar zo eenvoudig is het niet. "Het jihadi-universum – eerst al Qaeda, dan IS, volgt er een IS 3.0? – is niet voorbij als ze in Syrië en Irak verslagen zijn. Het is als een kwikthermometer die op de grond gegooid wordt en waarbij de bolletjes zich verspreiden. Dat is wat er nu bezig is."