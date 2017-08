Begin deze maand had de rechtbank voorlopig geweigerd om de verdachten in een grote drugszaak over te leveren aan België. De rechter wilde eerst bijkomend onderzoek over de omstandigheden in de gevangenissen in ons land. De informatie die de Belgische regering hen verschafte, heeft de rechter nu toch kunnen overtuigen. De verdachten mogen dus worden overgeleverd aan ons land.

Volgens de rechtbank is er niet gebleken dat deze vijf verdachten het gevaar lopen dat hun mensenrechten geschonden worden in een Belgische gevangenis. De rechtbank benadrukt dat er geen sprake is van een algemene garantie voor personen van wie de overlevering naar België wordt verzocht

Justitieminister Koen Geens (CD&V) had als antwoord op de vraag voor informatie een formele brief geschreven waarin hij aanhaalde dat er gesprekken zijn over de minimale dienstverlening bij stakingen, dat er plannen op tafel liggen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken, en dat ook de levensomstandigheden worden aangepast. Geens gaf ook garanties dat hij erop zou toezien dat deze acht specifieke verdachten een “normaal gevangenisregime” zouden hebben.

De beslissing van de Amsterdamse rechtbank is niet onbelangrijk, omdat er op voorhand gesteld was dat de verschafte informatie zou gelden voor alle toekomstige zaken. Moest België vandaag op een "njet" gestoten zijn, was dat wellicht een precedent geweest voor de toekomst.