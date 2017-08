Midden maart 2004 vielen er dan 192 doden bij verschillende bomaanslagen tegen treinen in Madrid (foto in tekst). Die aanslag was het werk van de moslimterreurgroep Al Qaeda, die eerder ook in New York en Washington (2001), Bali in Indonesië (2002) en later ook in Londen (2005) zou toeslaan.

De planners van de aanslagen in Madrid zouden overigens via netwerken in Catalonië naar het buitenland ontkomen zijn. Bovendien bleek dat de twee leiders van de aanslagen van 9/11 in de VS enkele maanden tevoren nabij Barcelona waren bijeengekomen om hun plannen vorm te geven.

Na Madrid zijn de Spaanse veiligheidsdiensten met duizenden extra mensen versterkt, gingen die erg efficiënt werken en de voorbije decennia slaagden ze erin om tal van jihadistische netwerken te ontmantelen en plannen voor aanslagen in Spanje te verijdelen.

Tegelijk met "intelligence" wordt er ook preventief gewerkt tegen radicalisering van moslimjongeren. Migranten uit moslimlanden zijn in Spanje doorgaans veel beter geïntegreerd dan in andere landen en er zijn minder spanningen, wat rekrutering van jongeren moeilijker maakt, maar niet uitsluit.