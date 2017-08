De kinderen van het gezin waren zwaar onder de indruk van de gebeurtenissen, maar hebben zich flink gedragen. "We hebben geprobeerd om de kinderen zoveel mogelijk gerust te stellen, maar dat is zeer moeilijk als je zelf niet precies weet wat er aan de hand is," klinkt het.

Vooral in de viskraam was de verwarring groot. De ouders wisten toen niet of er terroristen rondliepen in de markt. "Maar we voelden ons er toch veilig en dat gevoel hebben we proberen over te brengen op de kinderen," zegt Sofie.