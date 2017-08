Zeven gewonden bij nieuwe aanslag in Spanje

Bij een tweede aanslag in de Spaanse badplaats Cambrils zijn zeven mensen gewond geraakt. Terroristen hebben geprobeerd om net zoals in Barcelona eerder op de dag in te rijden op voetgangers. De politie wist vijf daders te doden. De daders hadden bommengordels om die vervolgens door de ordediensten onschadelijk werden gemaakt. De situatie in de badplaats was rond iets voor drie onder controle. De politiediensten zijn wel nog steeds ter plaatse.

