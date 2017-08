De aanslag in Barcelona werd in elk geval snel opgeëist door de terreurgroep IS. "Zoals in de meeste gevallen worden er weinig bewijzen en weinig foto's of zaken van de daders meegegeven. Dat de bestuurder van de bestelwagen van de aanslag in Barcelona nog op de loop is, zou wel kunnen meespelen. Zo zou IS nog niet willen prijsgeven wie hij is of hoe hij eruit ziet."