Dat de terroristen in Barcelona de populaire winkelwandelstraat Las Ramblas hebben uitgekozen, is volgens Tuyttens overigens niet toevallig. "Het is een erg symbolische plaats, het epicentrum van Catalonië. Op het moment van de aanslag, om 17.20 uur, was ook de grootste hitte voorbij en veel mensen kwamen dan op straat. Las Ramblas zijn bovendien een plek die moeilijk te beschermen is. Je hebt verkeer aan beide kanten en in het midden is er dan een grote wandelstraat. Las Ramblas lopen bovendien over een grote afstand. Het is moeilijk om dat gebied met betonblokken af te zetten."

Volgens Tuyttens kon de aanslag overigens nog dodelijker zijn geweest. Zo zou de politie ervan uitgaan dat de ontploffing van woensdagavond in de Spaanse gemeente Alcanar met de aanslag in Barcelona en met die in Cambrils gelinkt is. "In het begin dacht men dat de ontploffing een ongeval was, een gasontploffing. Maar nu denkt de politie dat men de gasflessen wilde klaarmaken voor een aanslag. Nog volgens de politie zou de aanslag in Barcelona een plan B geweest zijn."