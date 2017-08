"Terroristen slaan toe in toeristische hart Barcelona", kopt De Tijd op de voorpagina, met één sobere foto van toeristen in shock op Las Ramblas. De aanslag maakt volgens Jean Vanempten nog eens pijnlijk duidelijk dat de terreurdreiging verre van voorbij is. Nu IS militair welhaast op de knieën zit in Irak en Syrië, verplaatst de terreurgroep het slagveld naar Europa. Niet alleen terugkerende IS-leden vormen een ernstig en voorlopig onbekend veiligheidsrisico, hetzelfde geldt voor al even gewelddadige eenzaten die in de zieke terreur van IS een voorbeeld zien.

Bovendien wordt de manier van terreur zaaien ook eenvoudiger, maar daarom niet minder efficiënt. Met een vracht- of bestelwagen op een menigte inrijden vergt minder kennis en voorbereiding dan een bomaanslag plegen. De doelwitten worden dan ook steeds "zachter". Vanuit beveiligingsstandpunt valt deze vorm van terreur bijzonder moeilijk te bestrijden. Het gaat niet langer om een of ander bijzonder evenement, iedere plaats waar veel volk samenkomt, is een potentieel doelwit geworden. Het gaat ook niet meer om het leggen van bommen, maar om het simpelweg huren van een voertuig voor een dodelijke rit.

Hoe de overheden zich ook inspannen, de aanslag op Las Ramblas leert dat de absolute veiligheid een absolute illusie is, zegt Vanempten.