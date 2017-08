Toen de man genoemd werd als hoofdverdachte, duurde het niet lang voor er allerlei bijzonderheden over hem bekend raakten: hij is Marokkaans staatsburger, geboren in 1989 in het centrum van Marokko, en na een verblijf in het zuiden van Frankrijk, verhuisde hij enkele jaren geleden naar Spanje waar hij een verblijfsvergunning kreeg.

Hij was bekend bij de politie en verbleef volgens de Spaanse krant El Pais een tijd in de cel in Figueres wegens geweldpleging. In 2012 kwam hij vrij. Hij vestigde zich vervolgens in Ripoll.