Bij de aanslag in Barcelona vanmiddag is zeker één Belg om het leven gekomen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zonet via Twitter gemeld. "We moeten een Belgisch slachtoffer betreuren. Het is een vrouw. We staan in contact met haar familie", vertelt hij aan VRT Nieuws.

"We proberen meer details te weten te komen, ook over eventuele andere slachtoffers. We hebben al contact gehad met verschillende families. In de meeste gevallen leverde dat positieve info op, maar in één geval was er heel slecht nieuws. Ik betreur zo'n nieuwe laffe terroristische aanslag."

Intussen blijkt dat er ook Belgen onder de gewonden zijn. "Onze consulaire medewerkers staan ook in contact met Belgen die in het ziekenhuis zijn opgenomen na de terreuraanslag in #Barcelona", meldt hij opnieuw via Twitter. Over hoeveel Belgen het gaat, is voorlopig onduidelijk.

Belgen die zich zorgen maken over familie of naasten kunnen bellen naar het noodnummer 02 501 81 11.

(Lees verder onder de tweets)