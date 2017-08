14 juli 2016: In Nice in Frankrijk rijdt een Tunesiër van 31 met een vrachtwagen in op een menigte mensen die net naar het vuurwerk ter ere van de Franse nationale feestdag hadden gekeken. 86 mensen komen om, meer dan 400 anderen raken gewond. Terreurgroep IS eist de aanslag op.

19 december 2016: In Berlijn steelt een Tunesiër een vrachtwagen en rijdt vervolgens in op de bezoekers van een kerstmarkt. 12 mensen sterven en 56 anderen raken gewond. De dader kan ontkomen, maar wordt later in Italië gedood bij een controle. Terreurgroep IS eist de aanslag op.

22 maart 2017: In Londen rijdt een man uit Kent aan hoge snelheid met een wagen over het voetpad van de Westminster Bridge. Daarbij doodt hij 4 mensen. Even later steekt hij een ongewapende agent dood vlak bij het Britse parlement. Een andere agent schiet de dader hierop dood. Terreurgroep IS eist de aanslag op.

7 april 2017: In Stockholm scheurt een man met een vrachtwagen aan hoge snelheid door een winkelstraat. 5 mensen sterven, 13 anderen raken gewond. De politie arresteert een man van Oezbeekse origine. Volgens de Oezbeekse politie probeerde hij zich eerder bij terreurgroep IS aan te sluiten.

3 juni 2017: Opnieuw is Londen het toneel van een aanslag die erg gelijkaardig is aan die van maart. Deze keer rijden 3 mannen met een voertuig in op mensen op London Bridge. Nadien steken ze met messen mensen neer in de buurt van Borough Market. 8 mensen sterven, 50 anderen raken gewond. Terreurgroep IS eist de aanslag op.

12 augustus 2017: In Charlottesville in de VS rijdt een jongeman uit Ohio met zijn wagen in op een groep mensen die tegen racisme manifesteert. 1 vrouw sterft, vele anderen zijn gewond.