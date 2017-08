- Even over 17 uur begint een bestelwagen aan een moordende rit op Las Ramblas, een van de grootste winkelwandelstraten van Barcelona in Spanje.

- De bestelwagen vertrekt ter hoogte van de Plaça de Catalunya en legt ongeveer 530 meter af. Ter hoogte van de Plaça Boqueria komt het voertuig tot stilstand.

- De Catalaanse autoriteiten bevestigen dat 13 mensen om het leven zijn gekomen. Meer dan 50 anderen zijn gewond, onder wie velen zwaargewond.

- Eerst was sprake dat 1 of 2 gewapende mannen zich nadien in een bar in het centrum hadden verschanst, maar dat spreekt de politie intussen tegen. Ze bevestigt wel dat 1 verdachte is opgepakt. Volgens de krant La Vanguardia heeft de politie een andere verdachte doodgeschoten, maar dat is niet bevestigd.

- Las Ramblas zijn afgesloten. Volgens journalist Tom Lievens in Barcelona zijn ook de invalswegen naar de stad afgesloten met veel verkeershinder tot gevolg. Metro- en buslijnen zijn stilgelegd en de stranden lopen leeg.

- De politie beschouwt het dodelijke incident als een terreurdaad. Over het motief van de dader(s) is voorlopig niks bekend.

- Volgens het persagentschap Reuters heeft de politie een tweede bestelwagen onderschept die iets met de aanslag heeft te maken. Dat is gebeurd in Vic, een gemeente op 70 kilometer ten noorden van Barcelona.

- Touroperators Tui en Thomas Cook hebben samen meer dan 800 Belgische toeristen in Barcelona. Ze nemen met elk van hen contact op om na te gaan of ze ongedeerd zijn. Ze raden hun klanten aan de instructies van de lokale autoriteiten te respecteren, de actualiteit te volgen en de omgeving van Las Ramblas te vermijden.

- Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgen onder de slachtoffers. Wie meer informatie wil, kan terecht op het nummer 02 501 81 11.