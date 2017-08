Om iets na vijf is in Barcelona op de drukke winkelstraat Las Ramblas een busje ingereden op de mensenmassa. Onze collega Bert Pitschon was in de buurt.

"Las Ramblas is volledig afgesloten en de perimeter wordt steeds groter." Volgens hem is de politie massaal aanwezig wat erop kan wijzen dat de klopjacht nog aan de gang is. "Je ziet veel politie, maar ze lijken vrij zenuwachtig, geagiteerd. Ook passeert er af en toe nog een ziekenwagen."