Ook de Belgische Melanie De Wilde was in de buurt in de H&M toen het gebeurde. Volgens haar brak er paniek uit onder de toeristen.

"We waren in de H&M, toen de deuren opeens dicht gingen en de rolluiken naar beneden werden gelaten. Er bleek een busje over de grote shoppingsstraat in Barcelona gereden te zijn", vertelt ze aan VRT Nieuws. "We weten niet hoeveel doden of gewonden er zijn."

De medewerkers van de winkel zijn rondgegaan om mensen gerust te stellen, vertelt ze. "We moesten op dezelfde verdieping blijven, want iedereen wilde naar buiten. De politie heeft de opdracht gegeven om de rolluiken naar beneden te laten." Ze zit momenteel nog steeds in de H&M.