Het incident vond plaats op de bekende Rambla de Catalunya, de drukste en bekendste straat in het centrum van de Spaanse stad, vlakbij de Plaça de Catalunya.

Een witte bestelwagen is daar meer dan 530 meter lang over het voetpad van de Ramblas zijn gereden en reed daar voetgangers omver. De Catalaanse regering spreekt over twee doden en een twingtigtal gewonden.

De inzittenden van de bestelwagen zouden te voet gevlucht zijn. Kort daarop kwam het bericht dat twee gewapende mannen zich verschanst hebben in een bar in de buurt van de overdekte versmarkt La Boqueria, vlakbij de Rambla. Er zou ook geschoten zijn.

Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag en is de buurt afgezet. Ze vraagt burgers ook om de omgeving te vermijden. Metro- en treinstations zijn gesloten. Het is zomer en dus was het erg druk in Barcelona, vooral dan in de buurt rond de Ramblas.

De voorbije jaren waren er wel meer dergelijke aanslagen waarin voertuigen inreden op mensen, onder meer in de Zuid-Franse stad Nice, op een kerstmarkt in Berlijn en nabij het parlementsgebouw in Londen.