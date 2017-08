Nu lijkt Cantwell voor zijn eigen leven te vrezen. In een video die hij op Youtube heeft gepubliceerd zegt hij met tranende ogen dat het voor hem in de huidige situatie niet meer veilig is om buiten te komen.

Hij vraagt de politie met hem contact op te nemen, indien er nog geen arrestatiebevel tegen hem loopt. "Ik ben gewapend, maar wil geen geweld met jullie. Ik ben doodsbang dat jullie me gaan vermoorden," zegt hij. Cantwell lijkt niet bang om in de cel te belanden: "je weet dat het niet de eerste keer zou zijn".

Hij zegt ook dat de extreemrechtse demonstranten geen opties meer over hebben, omdat hun "vijanden gewoon niet stoppen". "Ik weet dat we een hele grote mond hebben op het internet", vervolgt hij, "maar we hebben er alles aan gedaan om het protest vredevol en binnen het wettelijk toelaatbare te laten verlopen."