In een industriepark buiten Mumbai zijn er zo'n duizend fabrieken, onder andere farma-, chemie- en voedselbedrijven. Er lopen al jaren klachten binnen over de vervuiling bij de autoriteiten, maar de recentste klacht van de Navi Mumbai Animal Protection Cell spreekt tot de verbeelding. Foto's van blauwe honden worden massaal gedeeld op sociale media.

De oorzaak ligt volgens de voorzitster van de dierenrechtenorganisatie bij een bedrijf dat kleurstof maakt en ongefilterd afvalwater in de Kasadi dumpt. Honden gaan vaak in de rivier om te drinken en zo zou hun vacht blauw worden. Ze vraagt zich ook af of nog andere dieren vervuild water gedronken hebben. Voorlopig is er geen sprake van honden die aan de vervuiling zijn doodgegaan.

Het bevoegde agentschap, de Maharashtra Pollution Control Board, onderzoekt de zaak. Het heeft de fabriek de opdracht gegeven om het domein beter af te sluiten en de vervuilende stoffen te verwijderen. Anders zal er actie ondernomen worden tegen het bedrijf.