Joseph Dunford, een militaire topadviseur van Donald, heeft zijn licht laten schijnen over de crisis tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. "Een militaire oplossing zou verschrikkelijk zijn, maar voor mij blijft het een optie", vertelt hij. Generaal Joseph Dunford is niet van de minste. Sinds oktober 2015 bekleedt hij de functie van chairman of the US Joint Chiefs of Staff, de hoogste functie in het Amerikaanse leger. Op dit ogenblik is hij op bezoek in China.

"Wat ondenkbaar is dat Noord-Korea ballistische raketten kan ontwikkelen met een nucleaire kop die de Verenigde Staten kunnen bedreigen en de regio blijven bedreigen."

Volgens hem heeft president Trump gevraagd om geloofwaardige militaire opties te ontwikkelen. "Dat is exact wat we aan het doen zijn."