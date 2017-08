Na 1890 voerden veel zuidelijke staten echter opnieuw wetten (Jim Crow Laws) in die de rechten van zwarten beperkten, onder andere het stemrecht beperkte en segregatie of scheiding van rassen invoerde in scholen, openbare gebouwen, bussen, treinen en dergelijke. Niet toevallig werden in die periode veel van de huidige "Confederate statues" en andere monumenten opgericht en dat tot in de jaren 20. Die standbeelden voor "Civil War heroes" dateren dus uit die periode en niet vlak na de Burgeroorlog zelf en zijn dus niet zo onschuldig.

Pas na veel protest en ondanks brutaal geweld van de Ku Klux Klan kon de burgerrechtenbeweging met onder meer Martin Luther King (foto in tekst) in 1964 en 1965 -dus honderd jaar na het einde van de Burgeroorlog- die rassenscheiding ongedaan maken met twee federale wetten die kiesrecht en algemeen gelijke rechten gaven aan zwarten. In 1967 besliste het Hooggerechtshof in de zaak "Loving vs. Virginia" dat de staten geen gemengde huwelijken tussen zwarten en blanken mochten verbieden. Dat gebeurde op vraag van een gemengd koppel met de toepasselijke naam Loving.

Toch nog een bemerking: standbeelden voor leiders van de zuidelijke Confederatie staan er niet enkel in het zuiden van de VS. Zo prijken er ook standbeelden van generaal Lee en Jefferson Davis -de president van de Confederate States of America (CSS)- in het Amerikaanse Congres in Washington. Dat wijst dan toch weer eerder op een historisch, eerder dan politiek belang.