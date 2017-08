"De personen die recentelijk zijn aangekomen, spreken over barbaars geweld, met gewapende groepen die blijkbaar woningen in brand steken terwijl binnen nog burgers aanwezig zijn, die mensen voor de ogen van hun familieleden doden, die overgaan tot seksueel geweld en die jongens ontvoeren om hen in te lijven", schrijft UNHCR in een mededeling. Het VN-agentschap waarschuwt dat de continue toestroom ervoor zorgt dat de hulp die kan worden geleverd steeds schaarser wordt.

UNHCR schat dat het dit jaar alleen 674 miljoen dollar (576 miljoen euro) nodig heeft om de vluchtelingen in Oeganda te helpen. Tot op heden is nog maar een vijfde van dit bedrag toegekend.