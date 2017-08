De opvolger van Steve Jobs heeft een e-mail gestuurd naar alle werknemers van zijn bedrijf waarin hij verklaart dat er geen plaats is voor haat en fanatisme in de VS. "Dit gaat niet over links of rechts. Het gaat om menselijke degelijkheid en moraliteit."

Hij voegt eraan toe dat hij het niet eens is met de uitspraak dat er een morele gelijkwaardigheid is tussen enerzijds white supremacists en nazi's en anderzijds de mensen die tegen hen zijn en opkomen voor mensenrechten. Hij herhaalt daarmee de kritiek van Republikeinen en Democraten op hoe Trump reageerde op het geweld in Charlottesville. Bij het geweld kwam er een vrouw om het leven toen een auto op een menigte tegenbetogers inreed.