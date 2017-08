Joshua Wong werd eerder al veroordeeld tot gemeenschapsdienst, maar de regering van Hongkong ging toen in beroep, wat erg uitzonderlijk is. Nu krijgen Wong en zijn medestanders een straf van zes maanden opsluiting wegens hun aandeel in het protest.

Belangrijker is echter dat ze vijf jaar lang niet politiek actief mogen zijn en dat waren de drie nu net van plan. Eerder was Nathan Law al verkozen in de LegCo, de Legislative Council, of het parlement van Hongkong, maar hij werd tot ontslag gedwongen omdat hij de eed niet volgens de regels afgelegd zou hebben.

Mensenrechtengroepen hebben veel kritiek op de juridische gang van zaken in Hongkong. Volgens hen zijn de veroordelingen politiek gemotiveerd en zijn die er gekomen onder druk van de lokale regering.