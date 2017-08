Met zo’n 1.600 zitten de vluchtelingen in het kamp. In 2 weken tijd zijn er zeker 400 bijgekomen. Eens ze onderschept worden door de politie of de kustwacht, worden ze naar een kooi gebracht die later leidt naar het kamp. Iedereen krijgt een nummer op zijn hand geschreven en wacht, gewond of niet, op een registratie voor ze het kamp mogen betreden. Naast officiële papieren krijgen ze ook een adres opgegeven. Rij 11 container 4, of rij 4 zonder verdere specificatie. Voor de geadresseerden is het elke dag een verrassing of ze de weinige ruimte die ze nog hebben, moeten delen met iemand of niet.