Toch is niet Noord-Korea, maar wel China de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten, aldus Bannon. China en de VS zijn verwikkeld in een economische oorlog, en dat steekt China volgens Bannon niet onder stoelen of banken. "Eén van ons zal binnen 25 of 30 jaar een hegemonie uitoefenen, en het zullen zij zijn, als we op deze manier verder gaan", waarschuwt hij. "Korea is slechts een bijzaak."

Voor Bannon is de economische oorlog met China dan ook een topprioriteit. "We moeten ons daar maniakaal op focussen", besluit hij. "Als we die oorlog verliezen, dan zijn we slechts vijf, hoogstens tien jaar verwijderd van een buigpunt waar we nooit zullen van herstellen."