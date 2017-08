Moon verzekerde de Zuid-Koreanen bovendien dat er geen oorlog zal komen op het Koreaanse Schiereiland. "Het volk heeft samengewerkt om het land her op te bouwen na de Koreaanse Oorlog. We mogen alles niet opnieuw verliezen door een oorlog", zei hij.

Eergisteren maakte Moon ook al duidelijk dat enkel Zuid-Korea een militaire actie tegen zijn noorderburen kan goedkeuren. "De regering zal alles in het werk stellen om een oorlog te vermijden", verzekerde Moon. Hij reageerde daarmee op een uitspraak van de Amerikaanse Defensieminister Mattis, die stelde dat het "game on" is als Noord-Korea een raket afvuurt richting Amerikaans grondgebied.