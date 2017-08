Maar wie nog een reis richting Spanje voor de boeg heeft, hoeft niks te vrezen. "Over het algemeen is er voor het meeste toerisme niks van te merken. Spanjaarden zijn over het algemeen heel gastvrij, heel veel restaurants moeten het daarnaast ook hebben van de toeristen. Wat de graffiti betreft: de overheid geeft steeds heel snel de opdracht om die te verwijderen. Ze blijven meestal maar enkele uren staan. "

Tuyttens benadrukt dat ook Spanje het fenomeen van "komkommertijd" kent. "Omdat er niet veel nieuws is, nemen de Spaanse media dat meteen over en dat geeft het gevoel dat de sfeer grimmig is maar mensen moeten dus niet ongerust is dat alles veranderd is."