De aanslag gebeurde aan de grens tussen de Gazastrook en Egypte, in de buurt van het stadje Rafah, zegt de minister van Binnenlandse Zaken Eyad al-Bozzom van Hamas.

Volgens de veiligheidsdiensten draagt de aanslag de stempel van terreurgroep IS. Dat zou dan de eerste aanslag ooit zijn door IS in de Gazastrook. Het gebied wordt bestuurd door Hamas. Onlangs heeft Hamas de grenscontroles tussen Gaza en Egypte sterk opgevoerd, om te vermijden dat IS-aanhangers het gebied zouden binnenkomen.

IS heeft de voorbije jaren al verschillende aanslagen gepleegd in de aangrenzende Sinaïwoestijn.