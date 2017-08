In een poging de communistische dictatuur in Noord-Korea nog meer te isoleren, heeft Pence een opvallende oproep aan 4 Latijns-Amerikaanse landen gedaan: hij wil dat ze alle diplomatieke en economische banden met Pyongyang verbreken. Concreet gaat het om Chili, Brazilië, Mexico en Peru.

In 2015 heeft Chili bijvoorbeeld voor 65.000 dollar (ruim 55.000 euro) aan wijn naar Noord-Korea geëxporteerd, volgens berekeningen van het MIT in de VS. Mexico heeft het regime voor 45 miljoen dollar (ruim 38 miljoen euro) aan petroleum geleverd. Peru verscheepte dan weer voor 22 miljoen dollar (bijna 19 miljoen euro) aan koper naar Noord-Korea.

Pence maakte zijn vraag publiek tijdens een persconferentie in Santiago aan de zijde van de Chileense president Michelle Bachelet. "Als we het economische en diplomatieke isolement voortzetten, hebben we betere kansen op een vreedzame oplossing en een Koreaans schiereiland vrij van kernwapens", zei hij.

Bachelet heeft niet meteen op de vraag van Pence geantwoord. Wel drukte ze haar bezorgdheid uit over het rakettenprogramma van Noord-Korea. Ze riep alle betrokken partijen op de diplomatieke inspanningen op te drijven en gesprekken te voeren.