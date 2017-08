Op 24 september trekken de Duitsers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Angela Merkel van de CDU ambieert een vierde termijn als bondskanselier en trekt hiervoor alles uit de kast. Vandaag probeerde ze de (jongere) kiezers te overtuigen met enkele interviews met Duitse YouTube-sterren.

Tal van onderwerpen kwamen aan bod, van luchtig tot ernstig. Zo voelde een YouTube-ster Merkel aan de tand over haar reputatie dat ze haar medewerkers massa's berichten mét bijhorende emoji stuurt. "Mijn favoriete emoji is een smiley", bekende ze. "Als het echt goed is, een smiley met een hartje. Op een slechte dag is het een smiley met een pruillip."

Merkel had het ook over de huidige crisis tussen Noord-Korea en de VS. Op de vraag of de wereld op WO III afstevent, antwoordde ze klaar en duidelijk "nee". "Ik ben tegen de wapenwedloop met woorden langs alle zijden", zei ze. "We moeten erg voorzichtig zijn met woorden. Woorden kunnen tot een escalatie leiden en op termijn tot geweld. Voor dit conflict bestaat geen militaire oplossing. Dit moet via onderhandelingen verlopen."