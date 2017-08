In de 7 maanden dat Trump president van de VS is, heeft May zich steevast voorzichtig en weinig kritisch uitgelaten over de leider van de nauwe bondgenoot van het Verenigd Koninkrijk. Tot vandaag in Londen.

Daar heeft de Conservatieve premier bijzonder misnoegd gereageerd op de beweringen van Trump als zouden zowel de extreemrechtse betogers als de linkse tegenbetogers verantwoordelijk zijn voor het geweld in Charlottesville en als zouden ze moreel op hetzelfde niveau staan.

"Ik zie geen overeenkomsten tussen zij die fascistische ideeën verkondigen en zij die zulke ideeën bekampen", zei May. "Ik vind het belangrijk dat iedereen die een verantwoordelijke functie heeft extreemrechtse standpunten veroordeelt telkens we die horen."

Ondanks deze niet mis te verstane kritiek, is May niet van plan het geplande staatsbezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk te annuleren. Zoals bekend zijn veel Britten tegen dit bezoek gekant. Ze vinden niet dat de Amerikaanse president die eer verdient. Ook het feit dat koningin Elizabeth II hem een staatsbanket zou aanbieden, stuit velen tegen de borst.